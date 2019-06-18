Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına haberleşme sistemi olan Bylock programını kullanan ve haklarında ifade/bilgi bulunan örgüt üyesi 8 şüpheliye yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bugün operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Van merkezli Ankara, Balıkesir, Muş ve Bitlis illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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