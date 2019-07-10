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Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

16 dakika önce

Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltıVAN - FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda aralarında askerlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Van, 3. Sayfa
Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
VAN - FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda aralarında askerlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, TSK ve jandarma içerisinde mahrem sorumlular tarafından ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 2 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman erbaş, görevden uzaklaştırılan 1 subay, KHK ile ihraç edilen 1 subay ve 3 sivil olmak üzere toplam 8 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 9 Temmuz günü Van merkezli İstanbul, Kayseri, Malatya, Hakkari ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.
Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:27 Kaynak: İHA
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