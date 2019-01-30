Van Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

VAN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç 9 asker gözaltına alındı.

VAN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç 9 asker gözaltına alındı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf, 4'ü kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen, 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Van merkezli İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis'te 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Emniyete götürülen 9 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi. - Van

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz