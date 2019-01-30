Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Van Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

51 dakika önce

VAN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç 9 asker gözaltına alındı.

Van Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
VAN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç 9 asker gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf, 4'ü kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen, 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Van merkezli İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis'te 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Emniyete götürülen 9 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:52:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]