Van Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
51 dakika önce
VAN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç 9 asker gözaltına alındı.
VAN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç 9 asker gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf, 4'ü kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen, 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Van merkezli İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis'te 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Emniyete götürülen 9 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:01 Kaynak: DHA
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