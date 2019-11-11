Son Dakika Haberleri: Van merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
Son Dakika Güncel Van merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

Van merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

6 saat önce

VAN merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Van merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı, System.String[]

VAN merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, TSK ve Jandarma içerisinde mahrem imamlarca ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, istifa etmiş 1 subay, 1 emekli astsubay, askeri öğrencilikten atılan 5 kişi, başka kurumlarda çalışan 2 kişi ile KHK ile ihraç edilmiş 2 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van Merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak'ta yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, 2 şüphelinin ise yakalaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:22 Kaynak: DHA
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