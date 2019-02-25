Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Van Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

27 dakika önce

Van merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Van Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Van merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması, mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.


Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Van, Ankara, Antalya, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Kahramanmaraş'ta aralarında 9'u muvazzaf, 2'si kamudan ihraç edilen bir öğretmen, bir eczacının da bulunduğu 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Van, Güncel
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