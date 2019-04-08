Van Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
2 saat önce
Van merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Van
merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması, "ardışık arama" ile "büfe ankesör arama" yöntemlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Van, İstanbul
, Diyarbakır
, Muğla
, Adana
, Erzurum
, Sivas
, Bolu
, Burdur
ile KKTC'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 muvazzaf şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:10 Kaynak: AA
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