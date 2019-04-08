Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Van Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Van merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Van Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Van merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması, "ardışık arama" ile "büfe ankesör arama" yöntemlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Van, İstanbul, Diyarbakır, Muğla, Adana, Erzurum, Sivas, Bolu, Burdur ile KKTC'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 10 muvazzaf şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:10 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Van, Güncel
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