Son Dakika Haberleri: Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu

40 dakika önce

Van merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Van merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve haklarında ifade/bilgi bulunan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van merkezli Ankara, Balıkesir, Muş ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:46 Kaynak: AA
Van, Güncel
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