Son Dakika Haberleri: Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu

2 saat önce

Van merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Van, Güncel
Van merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, TSK ve Jandarma içindeki, mahrem imamlar tarafından "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemleriyle arandıkları belirlenen, haklarında bilgi ve belgeler bulunan 2 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman erbaş, görevden uzaklaştırılan subay, KHK ile ihraç edilen bir subay ve 3 kişiye yönelik çalışma yürütüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Van, İstanbul, Kayseri, Malatya, Hakkari ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:42 Kaynak: AA
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