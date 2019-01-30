Van Merkezli Fetö/pdy Operasyonunda 9 Askeri Personele Gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 6'sı muvazzaf ve 4'ü ihraç 10 askeri personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 30 Ocak 2019 günü Van merkezli İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi. - VAN

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