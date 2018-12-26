Van Merkezli Muvazzaf Askerlere Fetö Operasyonu
2 saat önce
Van merkezli muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Van askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imam yakalandıVAN - Van merkezli KKTC başta olmak üzere bazı illerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13'ü muvazzaf asker olmak üzere 18 kişi...
Van
merkezli muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Van askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imam yakalandı
VAN - Van merkezli KKTC
başta olmak üzere bazı illerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13'ü muvazzaf asker olmak üzere 18 kişi ile Van askeri yapılanmanın mahrem imamı gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 14 muvazzaf, 4 ihraç ve 1 eski olmak üzere 19 askeri personele yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 25 Aralık
2018 günü Van merkezli Ankara
, Antalya
, İzmir
, Afyonkarahisar
, Eskişehir
, Erzurum
, Siirt
, Gaziantep
, Giresun
, Konya
, Malatya
, Çanakkale
, Kahramanmaraş
, Kırklareli
, Diyarbakır
, Hakkari
ve Siirt illeriyle KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonda, 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Van askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imam da yakalanarak gözaltına alındı.
Firari şüpheli muvazzaf askeri yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan toplam 19 şüpheli şahsın işlemleri ise devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:58 Kaynak: İHA
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