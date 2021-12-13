Van merkezli operasyona 8 tutuklama - Son Dakika

- Van merkezli operasyona 8 tutuklama
VAN - Van merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde tefecilik, nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, tehdit, kasten yaralama, kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen şahısların
yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli Mersin ve Mardin
illerinde 10.12.2021 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup 13.12.2021 günü sevk edildikleri adli makamlarca 7 şüpheli şahıs adlı kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 8 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.
Kaynak: İHA
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