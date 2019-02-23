Van Merkezli Pkk/kck Operasyonu
1 saat önce
Van merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.
Van
merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli olmak üzere Manisa
, İstanbul
ve Bursa
'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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