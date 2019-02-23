Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Pkk/kck Operasyonu

Van Merkezli Pkk/kck Operasyonu

1 saat önce

Van merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Van Merkezli Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
Van merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli olmak üzere Manisa, İstanbul ve Bursa'da operasyon düzenlendi.


Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Van, PKK, Güncel
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