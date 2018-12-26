Van Merkezli Pkk/kck Operasyonu: 6 Tutuklama
1 saat önce
PKK/KCK terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sı tutuklandı.
PKK/KCK terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik Van
merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sı tutuklandı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma
Komutanlığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik 24 Aralık
tarihinde operasyon düzenlendi. Erciş merkezli Van, Ankara
, Iğdır
, Bolu
, Bitlis
, Tekirdağ
ve Erzurum
'da icra edilen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik
Operasyonu' sonucunda gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 8'i hakkında da adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:56 Kaynak: İHA
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