Van Merkezli PKK Operasyonunda 16 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Van merkezli 7 ilde jandarmanın polisle ortaklaşa düzenlediği PKKKCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik operasyonda,16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Van
merkezli 7 ilde jandarmanın polisle ortaklaşa düzenlediği PKKKCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik operasyonda,16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK mensubu 'Hebun' kod adlı Musa Hakir'in teslim olmasından sonra verdiği bilgiler doğrultusunda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca kapsamlı bir şoruşturma yürütüldü. Bunun üzerine de belirlenen 24 kişinin yakalanması için Van İl Jandarma
Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü
ile birlikte PKKKCK silahlı terör örgütüne yardım- yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenlendi. Erciş merkezli Van, Ankara
, Iğdır
, Bolu
, Bitlis
, Tekirdağ
, Erzurum
'da düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik
Operasyonu'nda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, dijital meteryal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:48 Kaynak: DHA
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı, Yılbaşında Eylem Yapma Hazırlığındayken Yakalandı
Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli
Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı
Liverpool'un Yıldızı Virgil Van Dijk, Ozan Kabak'a İmzalı Formasını Hediye Etti