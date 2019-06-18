Son Dakika Haberleri: Van merkezli rüşvet operasyonu: 15 gözaltı
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Van merkezli rüşvet operasyonu: 15 gözaltı

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle rüşvet almak/vermek suçundan gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı.

Van merkezli rüşvet operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle rüşvet almak/vermek suçundan gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli bazı personeller tarafından rüşvet almak suretiyle sahte evrak ve belge düzenlendiği bilgisinin alınması üzerine üç ay süreyle teknik takip yapıldı. Suç şebekesinin üyelerinin tespit edilmesi üzerine İpekyolu, Tuşba, Edremit, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Van, Güncel
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