Van Merkezli Terör Operasyonu

Van
merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne yardım yataklık edenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"24 Aralık
2018'de Erciş merkezli Van, Ankara
, Iğdır
, Bolu
, Bitlis
, Tekirdağ
ve Erzurum
'da icra edilen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik
Operasyonu' sonucunda gözaltına alınan 16 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlanmıştır. Söz
konusu şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 8'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2'si serbest bırakılmıştır."