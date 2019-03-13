Van Merkezli Terör Operasyonu

Van
merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek suçundan hakkında kuvvetli şüphe bulunan kişilere yönelik Van, Denizli
ve Tekirdağ
'da operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince, belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Van'da 7, Denizli'de 1 ve Tekirdağ'da 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında örgütsel doküman ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Operasyonda, 2 şüphelinin daha yakalanmasına çalışılıyor.