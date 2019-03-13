Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Terör Operasyonu

Van Merkezli Terör Operasyonu

1 saat önce

Van merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

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Van merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek suçundan hakkında kuvvetli şüphe bulunan kişilere yönelik Van, Denizli ve Tekirdağ'da operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince, belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Van'da 7, Denizli'de 1 ve Tekirdağ'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında örgütsel doküman ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüphelinin daha yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:57 Kaynak: AA

Van, Güncel
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