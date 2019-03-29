Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Terör Operasyonu

Van Merkezli Terör Operasyonu

1 saat önce

Van merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 14'ü tutuklandı.

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Van merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Antalya ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca Van merkezli 6 ilde 26- 27 Mart'ta terör örgütünün iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Van, Güncel
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