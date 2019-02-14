Van Merkezli Terör Operasyonu: 16 Gözaltı
39 dakika önce
Van merkezli 8 ilde PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Van
merkezli 8 ilde PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca bugün PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Van merkezli Manisa
, Bitlis
, Siirt
, Iğdır
, Mardin
, İzmir
ve Ağrı
'da icra edilen operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:51 Kaynak: İHA
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