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Van merkezli terör operasyonu... Aralarında HDP İl Eşbaşkanı Karabulak'ın da bulunduğu 6 kişi...

39 dakika önce

Van merkezli terör operasyonu... Aralarında HDP İl Eşbaşkanı Karabulak'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandıVAN - Van merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden HDP Van İl Eşbaşkanı Yadişen Karabulak'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Van merkezli terör operasyonu... Aralarında HDP İl Eşbaşkanı Karabulak'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı

VAN - Van merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden HDP Van İl Eşbaşkanı Yadişen Karabulak'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 25 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 22 şüpheliden biri cumhuriyet savcılığından serbest, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HDP İl Eşbaşkanı Yadişen Karabulak, HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Akdağ, HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Sait Kılıç ile Dilan Yıldız, Fikret Doğan ve İbrahim Sungur isimli şahıslar ise tutuklandı.

Van merkezli terör operasyonu... Aralarında HDP İl Eşbaşkanı Karabulak'ın da bulunduğu 6 kişi...

Halkların Demokratik Partisi, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:19 Kaynak: İHA
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