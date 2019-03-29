Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Terör Operasyonunda 14 Tutuklama

Van Merkezli Terör Operasyonunda 14 Tutuklama

11 dakika önce

VAN merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Van Merkezli Terör Operasyonunda 14 Tutuklama, System.String[]
VAN merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Van'ın Çatak ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26- 27 Mart tarihlerinde operasyon düzenledi. Çatak merkezli Van, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Antalya ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu öne sürülen 24 kişi, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

PKK, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim Doğu Karadeniz'de 5 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu Başlatıldı Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:18:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Terör Operasyonunda 14 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]