Van merkezli terör operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri değerlendirilen HDP Gençlik Meclisi üyelerine yönelik 27 Kasım'da Van merkezli 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 4'ü suça sürüklenen çocuk 22 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Biri suça sürüklenen çocuk 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, adliyeye götürülen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 11'inin adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.