Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

45 dakika önce

Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklamaVAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ve 6 kişinin tutuklandığı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suç kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 5 ayrı yakalama olaylarına...

Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

VAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ve 6 kişinin tutuklandığı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suç kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 5 ayrı yakalama olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 6 kişi daha tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında 5 ayrı yakalamada 152 kilo 990 gram eroin ve 4 kilo 150 gram Afyon sakızı ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklanmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı yakalama olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 8 Ocak 2019 günü Van merkezinde 10, İstanbul'da 1 ve Hakkari'de 2 olmak üzere 13 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca 3'ü cumhuriyet savcılığınca, 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6'sı da tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu Muhterem Nur, "Artık Yeter, Yeter Diyorum" Diyerek Mustafa Uslu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:27:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]