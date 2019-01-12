Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
45 dakika önce
Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklamaVAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ve 6 kişinin tutuklandığı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suç kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 5 ayrı yakalama olaylarına...
Van
merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
VAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ve 6 kişinin tutuklandığı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suç kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 5 ayrı yakalama olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 6 kişi daha tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında 5 ayrı yakalamada 152 kilo 990 gram eroin ve 4 kilo 150 gram Afyon
sakızı ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklanmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı yakalama olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince 8 Ocak 2019 günü Van merkezinde 10, İstanbul
'da 1 ve Hakkari
'de 2 olmak üzere 13 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca 3'ü cumhuriyet savcılığınca, 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6'sı da tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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