Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonuna 7 Tutuklama

Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonuna 7 Tutuklama

40 dakika önce

VAN'da geçen yıl düzenlenen 4 ayrı operasyonda gele geçirilen uyuşturucuyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle 3 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonuna 7 Tutuklama, System.String[]
VAN'da geçen yıl düzenlenen 4 ayrı operasyonda gele geçirilen uyuşturucuyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle 3 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçen yıl düzenlenen 4 ayrı operasyonda 54 kilo 800 gram eroin, 8 kilo 490 gram afyon sakızı ve 6 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürdürülen soruşturma kapsamında ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Van merkezli İstanbul ve Gaziantep'te 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:26 Kaynak: DHA

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