Son Dakika Haberleri: Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 9 Gözaltı

Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 9 Gözaltı

1 saat önce

Van merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Van Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 9 Gözaltı, System.String[]
Van merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2018 yılında 4 ayrı yakalamada 54 kilo 800 gram eroin, 8 kilo 490 gram afyon sakızı ve 6 kilo 80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği hatırlatıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 6 şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ uyuşturucu madde nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları adli makamlarca birinin serbest, 5'inin de tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "4 ayrı yakalamada 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 26 Şubat 2019 günü Van merkezinde 3, Başkale ilçesinde 1, İstanbul'da 1 ve Gaziantep'te 3 olmak üzere 3 ilde 8 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si serbest, 7'si de tutuklanmıştır" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:23 Kaynak: İHA

Van, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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