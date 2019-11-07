Van Milletvekili Arvas'tan 'Mevlid Kandili' mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Abdulahat Arvas, yayımladığı mesajda, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi yani 8 Kasım Cuma günü eda edilecek. Hazreti Peygamberimiz (s.a.v); bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. Mesajları ve yaşamı ile tüm insanlığa örnek olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)'in dünyayı teşriflerinin bin 448. yıldönümünü idrak ediyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)'in doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah, onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek; huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı bir hayatı ve manevi bir ortamı tebliğ etmiştir. Bugünde Rasül-i Ekrem'in (s.a.s) rehberliğini tüm insanlığa tanıtacak olanlar da hiç şüphesiz Müslümanlardır. Peygamberimizin doğumu ile insanlık karanlık bir devirden çıkarak aydınlığa kavuşmuştur. Peygamber Efendimiz şahsında birçok müspet vasfı ve insani değerleri toplamış ve insanlığa tebliğ ettiği İslam dininin nizamını sadelik, azim, feraset ve derin bir feragat içinde yaşamış ve örnek teşkil etmiştir. Peygamber Efendimiz bizlere; Rabbimize, kainata ve insanlara karşı görevlerimizi öğretti. Hakkı, hakikati, adaleti, fazileti ve hidayeti hatırlattı. Mümin olarak bizlere düşen onun izinden gitmeli ve bize tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlamalı ve yaşamalıyız. Ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, dürüstlüğü, doğruluğu, merhameti ve yardımseverliği ile bütün insanlığa kucak açan Hazreti Peygamberimizin öğütlerine uymaya, onun yolundan gitmeye bugün geçmişten daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Hazreti Peygamberimiz öğütleri ve rehberliği ile asırlar sonrasına bile ışık tutmakta, yol göstermektedir. O'nun yolundan ve fikrinden habersiz olup, hırs ve güç tutkusuna yenik düşenler, bugün dünyanın birçok yerinde kan ve gözyaşına sebep olmaktadır. Dün olduğu gibi bugünde, yarında insanlığın Hazreti Muhammed'in çağlar üstü önderliğine ve rehberliğine muhtaçlığı bakidir. Mevlid-i Şerifini idrak edeceğimiz Peygamber Efendimizi (s.a.v) bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan kandil dolayısıyla başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyor, Hazreti Adem'den başlayarak ilahi vahyi bizlere ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu Hatemü'l Enbiya'ya onun al ve ashabına, evlad-ü 'iyaline, ehl-i beytine salat ve selam ediyorum. Vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız, bütün insanlık için Mevlid Kandili'nin huzur, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - VAN