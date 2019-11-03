Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'dan '3 Kasım' mesajı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti'nin ilk seçim zaferi olan 3 Kasım'ın 17. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Osman Nuri Gülaçar, yayımladığı mesajda, "2001'de yola çıktığında mazlumların sesi, yoksulun duası, adalet bekleyenlerin umudu, hor görülenlerin gururu, farklı düşünenlerin ortak zemini, ilkeli siyasetin adresi, memlekete hizmetin merkezi olan AK Parti, 17 yıl önce bugün iktidara geldi. 3 Kasım 2002, AK Parti'nin iktidara geldiği gün olmaktan öte, Anadolu insanının uzun yıllar süren mücadelesinin başarıya ulaştığı gündür. Darbelerle, siyasi yasaklarla, parti kapatmalarla engellenmeye çalışılan milletimizin, tüm engellemeleri aşıp iktidara geldiği günün adıdır. O günden bugüne darbelere, ekonomik operasyonlara, parti kapatma girişimlerine, muhtıralara, anarşi ve kaosu hakim kılmak isteyen girişimlere, terör saldırılarına rağmen milletin partisi, milletle beraber yoluna devam ediyor.



Bunca yıl hem nimet hem de dert imtihanına dayanabilmek her yiğidin harcı değil. Yıpratmalar, yıpranmalar hiç bitmedi. Kutlu yolda yürürken düşenler de oldu, derdini gönlüne gömüp sebat edenler de oldu. Yolcu değişir yol değişmez. AK Parti'yi bir davanın kutlu bir yolu olarak gören ve inanan milyonlarca insana hürmeten hep ilk çizgisinde tutma gayreti hepimizin ilk görevidir. Atalet, delalet ve ihanet bu davadan vazgeçmenin bir mazereti olamaz. Bu ülkenin milyonlarca gencini hedef alan küresel bir sistem var. Ahlakını, değerlerini ve inancını hedefe almış ve her gün mesafe kat eden güçler var. Bu ülkenin en büyük zenginliği olan farklı dilleri, renkleri ve kültürleri tek çatı altında toplayan direklerimizi hedef alan güçler var. Ne güçlü silahlar ne de güçlü ekonomiler bizi biz yapan değerleri korur. Öyle olsaydı bugün tüm dünyada hakim olan güçler ahlaki üstünlüğün ve iyiliğin temsilcileri olurdu. Oysa biz onlardan sadece kötülük ve ahlaksızlık gördük. Gençliğimizi, geleceğimizi, değerlerimizi ve inancımızı hedef alan tüm küresel güçler bilsin ki son neferimize son nefesimize kadar sizlerle mücadele edeceğiz. Hem de ısrarla önce zihni ayrışmaya sonra da parçalamaya çalıştığınız Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler ve tüm zenginliğimizle sizlerle mücadele edeceğiz. Milletimizin inancına hürmeten biz de sonuna kadar inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi. - VAN