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Van milletvekilleri sanayi projeleri için destek istedi - Son Dakika

Van milletvekilleri sanayi projeleri için destek istedi

01.07.2021 14:16
Van milletvekilleri sanayi projeleri için destek istedi, System.String[]

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü.

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait yatırımların değerlendirildiği görüşmede Tuşba Küçük Sanayi Sitesi, Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi, Van Mermer, Mermerit, Sunni Mermer ve Taş Süslemeciliği Sanayi Sitesi projeleri ile altyapı çalışmaları tamamlanan Erciş OSB, Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili son durumlar istişare edilerek destek talep edildi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler ve başarılı çalışmalar için Bakan Varank'a memnuniyetlerini ileten Van milletvekilleri, 2021 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programları kapsamında başvurusu yapılmış Eski Van Şehrinin Canlandırılması, Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması, Özalp Halk Pazarı Esnaf Sitesi Yapımı, Van Kadın Girişimcilik Merkezi, Gevaş Tarımda Öncü Oluyor, Saray'ın Organik Ürünleri, Çatak Balı ve Cevizi İşleme ve Paketleme Merkezi ile Van Turizm Kaynaklı İşgücü ve Nitelikli İstihdamın Geliştirilmesi projelerinin kabul edilmesi ve desteklenmesi talep edildi. Gürpınar ve Gevaş belediyeleri tarafından istihdam odaklı hayata geçirilen emek yoğun tekstil atölyeleri ve öz kaynaklarla yapılan fabrikalar konusunda Bakan Varank'ı bilgilendiren milletvekilleri, buraların desteklenmesini ve diğer ilçelerde de yaygınlaştırılması istedi.

Milletvekilleri, Van ekonomisinin genel olarak farklı alanlarda faaliyet gösteren, kapasiteleri, üretimleri, amaçları birbirinden farklı işletmelerden oluştuğunu belirterek, "Günümüzde işletmelerin çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomimizin temel yapı taşlarıdır. Projeleri tamamlanmış küçük sanayi siteleri Tuşba ve Mermerciler Sanayi Siteleri ile Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin ihale dilmesini talep ettik. Buralarda faaliyet gösterecek küçük işletmeler ekonomik büyümeye sağlayacakları katkı ve işsizliğin azaltılması için oluşturacakları istihdam ile Van'ın refahına ve kalkınmasına önemli destek olacaklardır. Küçük birikimlerin ekonomik değere dönüşmesine yardımcı olacak bu siteler, aynı zamanda girişimcilik kültürünün oluşmasına ve gelişmesine de katkı sağlayacaktır" dediler.

Kalkınma ajanslarının bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için kurulduğunu ifade eden milletvekilleri, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının sağladığı destekler ve yaptığı koordinasyon ile mevcut kaynakların yerinde ve daha etkin kullanılır hale geldiğini belirterek, ajansın bölgede kalkınmanın itici gücü olduğunu ifade ettiler. - VAN

Van milletvekilleri sanayi projeleri için destek istedi

Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, AK Parti, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van milletvekilleri sanayi projeleri için destek istedi - Son Dakika


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