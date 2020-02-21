Van minik meryem, posteri önünde 'atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van minik meryem, posteri önünde 'atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı - Son Dakika

Van minik meryem, posteri önünde 'atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı

8 saat önce

Minik Meryem, posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladıMERSİN'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı.

Minik Meryem, posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı

MERSİN'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı. Anne Büşra Orbay, cep telefonu kamerasıyla kızını çekerken, sakinleştirmeye de çalıştı.

Vanlı olan ve Mersin'de yaşayan Hasan- Büşra Orbay çifti, minik kızları Meryem'in halasının da katıldığı Bilek Güreşi Yarışması'nı izlemek için spor salonuna gitti. Yarışma devam ederken, Meryem Orbay, duvarda asılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini gördü. Koşarak, posterin önüne giden Meryem, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağlamaya başladı. Annesi bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, Meryem'i de sakinleştirmeye çalıştı. Minik Meryem, bir süre Atatürk posteri önünde gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN, (DHA)

Van minik meryem, posteri önünde 'atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı

Mustafa Kemal Atatürk, Meryem, Mersin, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:06 Kaynak: DHA
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