VAN Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor - Son Dakika

Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor

VAN'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarını gizlediği gerekçesiyle muhtar Mikail Duman'ın görevden alınıp, hakkında soruşturma açılmasını ardından karantina devam ederken, sağlık ekipleri tarafından yapılan test işlemleri dün akşam itibarıyla sona erdi. .

Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan koronavirüs vaka sayısı yapılan son çalışmalarla da dün itibarıyla 46'ya yükseldi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı mahalleyi özel çalışma alanı olarak belirledi. Muhtar Duman hakkında ise Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Karantinaya alınan mahalledeki test işlemi dün akşam saatleri itibarıyla sona erdi. Sağlık ekiplerinin, mahalledeki sağlık taraması ise devam ediyor.