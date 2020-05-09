VAN MURADİYE ŞELALESİ COŞTU AMA BOŞ KALDI - Son Dakika

VAN'ın Muradiye ilçesindeki, her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, özellikle bahar aylarında coşkusuyla ilgi odağı oluyor. Fakat bu yıl koronavirüs nedeniyle Şelalede sadece coşkulu suyun sesi duyuluyor.

Van'ın önemli turizm yerlerinden bir olan ve merkeze 90 kilometre uzaklıkta bulanan Muradiye Şelalesi, kışın donmuş haliyle, bahar aylarında ise coşkulu akan suyuyla gelen ziyaretçileri karşılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Muradiye Belediyesi'nce de hayata geçirilen 4,5 milyon TL'lik proje ile şelalenin etrafı yenilendi. Şelalenin daha rahat izlenmesi için seyir terasları yapılırken, ayrıca yürüyüş yolları, aydınlatma park alanları gibi birçok yenilik yapıldı. Proje ile amaç gelen konukların sadece fotoğraf çekip dönmelerinin önüne geçerek, burada daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak. Şelale, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor.

İNSANLARA HASRET KALDIK

Kışın yoğun kar yağışının ardından şelale bahar aylarıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda gürül gürül akan şelale bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Şelalede işletmecilik yapan Nihat Yaşar, bu yıl kışında ziyaretçilerinin çok olduğunu belirterek, "Hastalıkla birlikte kimse gelmedi. Her yıl burası çok dolu oluyordu. Geçen yıl burası çok doluydu. Şuanda bizde mağdur olduk. Kışında çok kalabalıktı. Bizde yazı bekliyorduk daha çok kalabalık olsun diye. Ama şuanda kimse yok ve insanlara hasret kaldık" diye konuştu.