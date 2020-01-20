Van Muradiye Şelalesi dondu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Muradiye Şelalesi dondu (1) - Son Dakika

Van Muradiye Şelalesi dondu (1)

6 saat önce

Van'da etkili olan soğuk hava Muradiye Şelalesi'ni dondurdu.

Van Muradiye Şelalesi dondu (1), System.String[]

Van'da etkili olan soğuk hava Muradiye Şelalesi'ni dondurdu. Donan şelaleyi görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, doyumsuz manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor.

Son bir haftadır Van'da atkili oaln kar yağışı nedeniyle 75 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. Dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Görüntü dökümü

-Şelaleden genel ve deylar

-Ziyaretçilerden röp

-Detay

Haber Kamera: Behçet DALMAZ -Orhan AŞAN - VAN


Muradiye Şelalesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:06 Kaynak: DHA
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