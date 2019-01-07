Van Muradiye Şelalesi Dondu
1 saat önce
Muradiye Şelalesi donduVan ve çevresinde özellikle geceleri etkili olan soğuk hava nedeniyle, Muradiye ilçesindeki şelale dondu.
Muradiye Şelalesi
dondu Van
ve çevresinde özellikle geceleri etkili olan soğuk hava nedeniyle, Muradiye ilçesindeki şelale dondu.
Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, yaz ve kış mevsimlerinde fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.
Buzla kaplı şelale önünde fotoğraf çeken Malik Hacıoğlu, Türkiye
'nin her bölgesinde vatandaşların gelip huzur bulduğu bir yer. Turizm yönünden Muradiye Şelalesi insanları cezbediyor. Her mevsim buradan yapılan bir haber veya bir paylaşım yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah şelalemiz yeni çevresiyle ilkbahardan itibaren daha da güzel olacaktır dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:56 Kaynak: DHA
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