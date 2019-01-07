Son Dakika Haberleri: Van Muradiye Şelalesi Dondu

Van Muradiye Şelalesi Dondu

1 saat önce

Muradiye Şelalesi donduVan ve çevresinde özellikle geceleri etkili olan soğuk hava nedeniyle, Muradiye ilçesindeki şelale dondu.

Muradiye Şelalesi dondu

Van ve çevresinde özellikle geceleri etkili olan soğuk hava nedeniyle, Muradiye ilçesindeki şelale dondu.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, yaz ve kış mevsimlerinde fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Buzla kaplı şelale önünde fotoğraf çeken Malik Hacıoğlu, Türkiye'nin her bölgesinde vatandaşların gelip huzur bulduğu bir yer. Turizm yönünden Muradiye Şelalesi insanları cezbediyor. Her mevsim buradan yapılan bir haber veya bir paylaşım yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah şelalemiz yeni çevresiyle ilkbahardan itibaren daha da güzel olacaktır dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:56 Kaynak: DHA

Van, Muradiye, Muradiye Şelalesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi

Son Dakika! Bakan Akar'dan, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton'a Sert Tepki: Mücadelemiz Kürt Kardeşlerimize Karşı Değildir Şüpheli Araçta Arama Yapan Jandarma Ekipleri, Sürücünün İç Çamaşırında Kokain Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:50:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Muradiye Şelalesi Dondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]