Van muradiye şelalesi dondu - Son Dakika

Van muradiye şelalesi dondu
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Van Muradiye Şelalesi dondu (1) Van'da etkili olan soğuk hava Muradiye Şelalesi'ni dondurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
Van Muradiye Şelalesi dondu (1) Van'da etkili olan soğuk hava Muradiye Şelalesi'ni dondurdu. Donan şelaleyi görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, doyumsuz manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor. Son bir haftadır Van'da atkili oaln kar yağışı nedeniyle 75 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. Dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
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