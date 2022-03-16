Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 407 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 407 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 112 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van-Bahçesaray kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, çığ tehlikesi nedeniyle buradaki karla mücadele çalışmalarına ara verildi.

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde yolda kalan bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, 300 araç ve yaklaşık 700 personeliyle, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 192 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de şehir merkezinde cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, martta baharı beklerken kışla karşı karşıya geldiklerini söyledi.

Kentte 30 iş makinesi ve 100 personelle kar temizleme ve taşıma çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Mahalle yollarımızda hızlı bir şekilde açma ve genişletme çalışlarımızı sürdürüyoruz. Bizim için kar yağışı berekettir. Hem tarımda hem enerjide ihtiyacımız olan bir yağışı bekliyorduk. Bu yağış süreciyle birlikte ekiplerimiz de vardiyalı sistemle çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz, yol kenarında park halindaki araçlarını kaldırmaları ve bu anlamdaki çalışma ortamımızı rahatlamalarıdır. Diğer taraftan da çatıda biriken karları bir an önce temizlemeleri gerekiyor."

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından dolayı 93 köy yolunun kapandığını söyledi.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 10 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.