Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 55 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 55 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

24.01.2021 10:33
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 55 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 55 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 55 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da etkili olan kar, tipi, dondurucu soğuklar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Hakkari'de 7, Muş'ta 6 ve Bitlis'te de 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, Murat Nehri kısmen dondu.

Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri, bölgeye gelen yabani ördeklerle güzel görüntülere sahne oldu.

Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 55 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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