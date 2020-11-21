Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

21.11.2020 21:29
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 20.00 itibariyle Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de çeşitli tedbirler uygulandı.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 20.00 itibariyle Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de çeşitli tedbirler uygulandı.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ve zabıta ekipleri kent merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı. Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaför ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servisine geçti.

Muş

Muş'ta kısıtlama sonrası esnaf dükkanlarını kapatırken, vatandaşlar da evlerinin yolunu tuttu.

Polis ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda anonslar yaparak saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı başladığını duyurdu ve uyarılarda bulundu.

Esnaf İlyas Taşer, AA muhabirine, alınan tedbirlere kent esnafı olarak uyduklarını belirtti.

Devletin aldığı karara herkesin uymak zorunda olduğunu aktaran Taşer, "Alınan kararlar hepimizin sağlığını korumak amacıyla alınıyor. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Virüsün yayılmasını istemiyoruz. Kendimizi yasak saatine göre ayarlayıp, son gelen müşterileri iş yerine almadık. Son müşterilerimizi de gönderdik. İş yerimizi kapattık ve eve gidiyoruz." dedi.

Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Hakkari

Hakkari'de kısıtlama sonrası polis ve zabıta ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerini uyararak tedbirlere uyulmasını istedi.

Paket servisi bulunan bazı restoran ve lokantalar ise evlere servis yapma koşuluyla açık kaldı.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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