Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle 847 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu kentte, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kardan dolayı kapanan 159 yerleşim birimine ulaşımın sağlanabilmesi için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü. Esnaf ve vatandaşlar da ev ve iş yerinin önünde biriken karları temizledi.