Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 884 yerleşim biriminin yolu açıldı - Son Dakika
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Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 884 yerleşim biriminin yolu açıldı

28.03.2022 10:04
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 884 yerleşim biriminin yolu açıldı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 901 yerleşim yerinin yolundan 884'ü ekiplerin gayretleri sonucu açıldı.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 901 yerleşim yerinin yolundan 884'ü ekiplerin gayretleri sonucu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 650 personel ve 250 araçla karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 gün ulaşımın sağlanamadığı 325 mahalleden 317 mahalle yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 8 yolun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta 4 gündür etkili olan kar nedeniyle kapanan 211 köy yolundan 209'u açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 2 köy yolunu da ulaşıma açacaklarını ifade etti.

Kentte, mart aynının son haftasında aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle park halindeki araçlar karla kaplandı.

Araç sahiplerinden Kenan Subaşı, AA muhabirine, Muş'a hemen her gün kar yağdığını belirterek, kentte son yılların en çetin dönemlerini yaşadıklarını söyledi.

Baharın gelmesine rağmen yağışın aralıklarla devam ettiğini aktaran Subaşı, "Aracım uzun süreden beri kar altında. Çıkarmaya çalışıyorum ancak çok fazla kar olduğu için saatlerce uğraşmamız lazım. 63 yaşındayım mart ayında bu kadar kar yağdığını görmedim. Geçen sene çok kuraklık yaşandı. Bu sene inşallah o kuraklığı yaşamayız." dedi.

Hakkari/Bitlis

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde dört gündür etkili olan kardan kapanan 44 köy yolu açıldı, yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kapanan 321 köy yolundan 314'nü açtıklarını belirtti.

Kurtkan, kapalı 7 yolun da en kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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Hakkari, Bitlis, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 884 yerleşim biriminin yolu açıldı - Son Dakika


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