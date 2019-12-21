Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı

6 saat önce

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı, System.String[]

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın; genellikle Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü'nde hava; az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), dalga: 0,25 ila 0,5m, görüş: iyi, sis anında zayıf. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Bitlis 9, Hakkari ve Muş'ta 10 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
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