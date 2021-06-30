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Van, Muş ve Bitlis İllerimizin Bereketli Toprakları Su ile Buluştu - Son Dakika

Van, Muş ve Bitlis İllerimizin Bereketli Toprakları Su ile Buluştu

30.06.2021 10:06
Van, Muş ve Bitlis İllerimizin Bereketli Toprakları Su ile Buluştu, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olmaktadır. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisidir. Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından "Su ve Sulamada Hamle Yılı" olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı "Sulama yatırımlarımızda hamle yılı" olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Van'ın Münbit Toprakları Su ile BuluştuBu kapsamda Van İlinde 2021 yılı sulama sezonunda toplam 120 bin dekar tarım arazisi sulanmaktadır. Van İlimizde toplam 120 bin dekar tarım arazisinde yapılan sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 130 Milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Muş Ekonomisine Sulama ile Katkı SağlıyoruzBu kapsamda Muş İlinde 2021 yılı sulama sezonunda toplam 50 bin dekar tarım arazisi sulanmaktadır. Muş İlimizde toplam 50 bin dekar tarım arazisinde yapılan sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 72 Milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Bitlis'in Bereketli Topraklarına Bereket KatıyoruzBu kapsamda Bitlis İlinde 2021 yılı sulama sezonunda toplam 15 bin dekar tarım arazisi sulanmaktadır. Bitlis İlimizde toplam 15 bin dekar tarım arazisinde yapılmakta olan sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 55 Milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri, Bitlis, Tarım, Muş, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Van, Muş ve Bitlis İllerimizin Bereketli Toprakları Su ile Buluştu - Son Dakika


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