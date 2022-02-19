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Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

19.02.2022 12:55
Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 25 mahalle ile mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 15, Bitlis'te ise 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idareleri ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

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Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis, kar, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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