Van, Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu - Son Dakika

Van, Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu

10.12.2020 09:45
Van, Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu.

Van ve ilçelerinde dün akşam başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü Bahçesaray ilçesinde, Özbeyli mezrası yolu kardan kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.

???????Muş'ta gece etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapalı yollarının bulunmadığını belirtti. Yentür, olası durumlara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır beklediğini ifade etti.

Bitlis- Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde de soğuk hava ve sis etkili oldu. Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bölgede buzlanma ve sis görülecek

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah buzlanma ve donla birlikte öğle saatlerine kadar yer yer pus ile sis görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle kuzey ve doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu olacak, rüzgar kuzeydoğudan saatte 30 kilometre hızla esecek.

İl merkezlerinde en yüksek sıcaklıkların Hakkari ve Van'da 7, Bitlis'te 3, Muş'ta 6 derece olması bekleniyor.

Bitlis, kar, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu - Son Dakika


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