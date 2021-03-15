Karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş ve Bitlis'te kapanan yolların açılması ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş ve Bitlis'te kapanan yolların açılması ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan 57 yerleşim biriminden 55'ine ulaşım sağlandı. Karla mücadele ekipleri kalan 2 mahalle yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Muş'ta 141 köy yolu açıldı Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, geçen hafta yoğun kar ve tipi nedeniyle il genelinde kapanan 141 köy yolunun açıldığını belirtti. Kent sakinlerinin mağdur olmaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirten Yentür, tüm köy yollarının açık olduğunu, ekiplerin yol genişletme çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Bitlis'te geçen hafta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 3 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

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