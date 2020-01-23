Van Müzesi'nin tanıtımı için buluştular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Müzesi'nin tanıtımı için buluştular - Son Dakika

Van Müzesi'nin tanıtımı için buluştular

6 saat önce

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Van'da yaşayan fotoğrafçı ve Sosyal Medya fenomenleri müzede buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Van Müzesi'nin tanıtımı için buluştular, System.String[]

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Van'da yaşayan fotoğrafçı ve Sosyal Medya fenomenleri müzede buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 20 kişilik fotoğrafçı ve Van Sosyal Medya Derneği üyesi Van Müzesi'nde bir araya geldi.

Müzenin tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte fotoğraflar, sergilenen eserleri inceledi, fotoğraflarını çekti. Müze Müdürü Erol Uslu da konuklara müzedeki eserler hakkında bilgi verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, 2019'da Van Kalesi eteklerinde hizmete açılan Van Müzesinin daha etkin tanıtımı noktasında herkesin desteğini beklediklerini belirtti.

Bu kapsamda kentteki fotoğrafçılar ve sosyal medya kullanıcılarının desteğini beklediklerini aktaran Aktuğ, şunları kaydetti:

"Van'a yakışır, Van tarihinin her aşamasın yer aldığı bir müze oluşturduğumuzu düşünüyorum. Müzeler kentlerin hafızasıdır. Biz Van'ın tarihine ve hafızasına uygun bir müzeyi açtık. Bundan sonra bize düşen bu müzeye olabildiği kadar çok ziyaretçi getirebilmek. Bunun için müzemizin bilinmesi, tanınması gerekiyor. Çağımızın en büyük iletişim araçlarından olan sosyal medyayı kullanarak daha çok kişiye ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Müzemizi her platformda anlatıyor ve tanıtmaya çalışıyoruz ancak daha fazlasını yapabilmek adına Van'daki fotoğrafçı ve Van Sosyal Medya Derneği üyelerinin desteğine de ihtiyacımız var. Bugün onlarla bir araya gelerek destek talep ettik."

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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