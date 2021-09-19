Van Müzesinde Ayanis Kalesi Tanıtımı - Son Dakika
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Van Müzesinde Ayanis Kalesi Tanıtımı

19.09.2021 03:55
Van Müzesinde Ayanis Kalesi Tanıtımı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanis Kalesi'nde 33 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla ilgili elde edilen bulguların dokümanları "Değişen zaman, değişmeyen ihtişam Ayanis" sergisiyle davetlilerle buluştu.

Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanis Kalesi'nde 33 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla ilgili elde edilen bulguların dokümanları "Değişen zaman, değişmeyen ihtişam Ayanis" sergisiyle davetlilerle buluştu.

Bu kapsamda Van Müzesi öncülüğünde hazırlanan tanıtıma, Urartu arkeolojisinin önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda Ayanis kazılarına başkanlık da yapmış Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu anısına açılan fotoğraf sergisine ve kitap tanıtım etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.

Ayanis Kalesi'nde 1989'dan itibaren yürütülen kazılardan şu ana kadar gün yüzüne çıkarılan eserlerin arşivlenen fotoğrafları, görüntüleri ve tanıtım kitabı Van Müzesi'nde davetlilere izletildi.

Programa katılan ve bir konuşma yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, kazı ekibi ve hocaların 33 yıldır kaledeki tarihi gün yüzüne çıkarmak için çok zor şartlarda çalıştığını vurguladı.

Vali Bilmez, "Bu topraklarda yaşamış bütün uygarlıkların izlerini muhafaza etmemiz, yaşatmamız lazım. Altan hocanın bıraktığı bayrağı arkadaşları, öğrencileri alıp aynı yolda devam ettireceklerdir. Kentimizin tarihi zenginliğine sahip çıkmamız lazım. Bu konudaki bilinç gittikçe artıyor ve inşallah bundan sonra daha da artarak devam edecektir. Allah tarafından doğasıyla bize bahşedilen bu coğrafyayı da muhafaza etmemiz gerekiyor. Müzemiz inşallah bundan sonra bu tür etkinliklere daha çok ev sahipliği yapacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Programda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Van Müzesi Müdürü Erol Uslu, Kazı Başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu'nun kızı Çiler Çilingiroğlu da birer konuşma yaptı.

Serginin açılışına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İl Kültür Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve akademisyenler de katıldı.

Konuşmaların ardından konferans salonunda devam eden programda, "Tanrı Eiduru'nun Gölgesinde Bir Urartu Kenti Ayanis" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

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Kaynak: Habermetre

Emin Bilmez, Kitap, Tuşba, Van, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Van Müzesinde Ayanis Kalesi Tanıtımı - Son Dakika

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