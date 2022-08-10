2. kez hamile olan Fahriye evi mi terk etti? Burak'tan jet yanıt geldi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Çıkmaz Sokak'ta kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda metruk evdeki Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne götürülürken, 1 organizatör gözaltına alındı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › VAN'DA METRUK EVDE 33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.