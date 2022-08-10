VAN'DA METRUK EVDE 33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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VAN'DA METRUK EVDE 33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

10.08.2022 15:23

VAN'nın İpekyolu ilçesinde metruk eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'nın İpekyolu ilçesinde metruk eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Çıkmaz Sokak'ta kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda metruk evdeki Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 organizatör gözaltına alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'DA METRUK EVDE 33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: VAN'DA METRUK EVDE 33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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