Van O Artık Emekli... Narkotik Köpeği Kortes Emekli Oldu
1 saat önce
Özel Antalya'da birçok başarılı operasyonda bulunan 'Kortesö emekli oldu.
Özel Antalya
'da birçok başarılı operasyonda bulunan 'Kortesö emekli oldu. Antalya Emniyeti'nden yaklaşık 3 yıl önce Van
Emniyeti'ne transfer olan Kortes şu anda köpek yaşına göre 16 insan yaşına göre 89 yaşında.
Adı Kortes köpek yaşına göre 16 insan yaşına göre 89 yaşında. 4 aylıkken narkotik köpeği olarak yetiştirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube'yle birlikte birçok operasyonda yer aldı. Defalarca yüklü miktarda uyuşturucu buldu, çeteleri çökertti.
Yaklaşık 3 yıl önce ise Van Emniyet Müdürlüğü
'ne gönderildi. Burada da birçok operasyonda yer alan Kortes, şimdi emekli oldu. Şimdi ise Van Emniyet Müdürlüğü
narkotik köpekleriyle aynı ortamda bulunuyor.
KAFESİNDE ADI KORTES BRANŞI EMEKLİ OLDU
Van emniyeti personeli ise yaşlandığı için emekli olan Kortes'i ise barınağa göndermeyip kendileri bakmaya devam ediyor. Kafesinde ise adı Kortes, branşı ise emekli yazıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:55 Kaynak: DHA
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