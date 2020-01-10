Van öğrenci kartını gösteren üniversiteliye ücretsiz yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van öğrenci kartını gösteren üniversiteliye ücretsiz yemek - Son Dakika

Van öğrenci kartını gösteren üniversiteliye ücretsiz yemek

6 saat önce

Öğrenci kartını gösteren üniversiteliye ücretsiz yemekVan'ın Erciş ilçesindeki bir kafede, öğrenci kartını gösteren üniversite öğrencilerine çeşitli ikramlar yapılıyor.

Öğrenci kartını gösteren üniversiteliye ücretsiz yemek

Van'ın Erciş ilçesindeki bir kafede, öğrenci kartını gösteren üniversite öğrencilerine çeşitli ikramlar yapılıyor. Kafe işletmecisi Ali Togay, öğrenciler için farkındalık oluşturmak için böyle uygulama yapmak istediklerini söyledi.

Erciş'in Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan bir kafenin işletmecisi Ali Togay, öğrencilerin maddi durumunu göz önüne alarak bir uygulama başlattı. Kafede öğrenciler için farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenci kartı olan üniversite öğrencilerine ücretsiz ikramlarda bulunuyor. Togay, özellikle madde durumu kötü olan öğrenciler için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Togay, İlçemizde üniversite okuyan ve maddi durumu kötü olan öğrencilerimiz için böyle bir uygulama başlattık. Günlük belli kotalarımız var. Ama elimizden geldiğince öğrencilerimiz için kafemizde ikramlar yapıyoruz. Öğrencilerin kimlik kartlarını göstermeleri yeterli oluyor. Bizde onlara çeşitli yemek, çay ve kahve ikramlarında bulunuyoruz dedi.

Bu uygulamadan öğrenciler çok memnun. Böyle bir uygulamayı hayata geçiren Togay'a teşekkür eden öğrenciler, Bu duyarlılıktan ötürü öğrenciler adına kendilerine teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Van öğrenci kartını gösteren üniversiteliye ücretsiz yemek

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:13 Kaynak: DHA
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