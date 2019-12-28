Van öğrerciler, kazalara dikkat çekmek için trafik müfettişi oldu - Son Dakika
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Van öğrerciler, kazalara dikkat çekmek için trafik müfettişi oldu

6 saat önce

Öğrerciler, kazalara dikkat çekmek için trafik müfettişi olduVan'ın Erciş ilçesinde, 'Can Dostları Hareketi- Trafik Eğitimi Projesi' kapsamında, 40 ilkokul öğrencisi trafik kazalarına dikkat çekmek için trafik müfettişi üniforması giyip, sokakta trafik kurallarıyla ilgili pankart açtı.

Öğrerciler, kazalara dikkat çekmek için trafik müfettişi oldu

Van'ın Erciş ilçesinde, 'Can Dostları Hareketi- Trafik Eğitimi Projesi' kapsamında, 40 ilkokul öğrencisi trafik kazalarına dikkat çekmek için trafik müfettişi üniforması giyip, sokakta trafik kurallarıyla ilgili pankart açtı.

Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından yürütülen 'Can Dostları Hareketi- Trafik Eğitimi Projesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesinin ismini taşıyan Van'ın Erciş ilçesindeki Tenzile Ana İlkokulu'nda uygulandı. İlkokulda öğrenim gören 40 öğrenci, üzerinde trafik kuralları ile ilgili bilgilerin yer aldığı pankartları açıp, trafik müfettişi üniforması giydi. İlçe merkezindeki caddede yürüyen minik öğrenciler, araçların geçişleri sırasında zaman zaman düdük çalarak, trafik kazalarına dikkat çekti. Tenzile Ana İlkokulu öğretmeni Yasin Gün, proje kapsamında öğrencilerin trafik müfettişi kıyafeti giydiklerini belirterek, Sınıfımda bulunan 40 öğrenciye trafik müfettişi üniforması giydirip, caddelerde gezerek trafik kazalarına dikkat çekmek istedik. Bu çalışmamıza vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi dedi.

Minik öğrenciler, daha sonra İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'i makamlarında ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, trafik kazalarına dikkat çekmek için trafik müfettişi üniforması giyen minik öğrencileri tebrik etti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Trafiğin sadece şoförlere veya araçlara ait olmadığını, insanlar ve yayaların da trafiğin bir parçası olduğunu unutmamak önemli. Son zamanlarda İçişleri Bakanlığımız çok sayıda trafik müfettişi yetiştiriyor. Bu bağlamda, böyle bir proje başlattıkları için Bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda öğrencilerimize öncülük yapan öğretmenlerimizin de büyük emekleri var dedi.

Van öğrerciler, kazalara dikkat çekmek için trafik müfettişi oldu

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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